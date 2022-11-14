Dolar
18.61
Euro
19.17
Altın
1,757.97
ETH/USDT
1,256.40
BTC/USDT
16,744.00
BIST 100
4,553.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ağrı'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutlar için kura töreni

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Ağrı'da yapılacak 1480 konut için kura töreni düzenlendi.

Abdullah Söylemez   | 14.11.2022
Ağrı'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutlar için kura töreni Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kentteki 2 bin 500 kişilik spor salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol törende, İstanbul'da haince bir saldırı yaşandığını söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Varol, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulunduğu coğrafyada bin yılı aşkın süredir mücadele eden çok aziz bir milletin oluşturduğu bir devlettir. Bu devlet bugüne kadar bütün zorluklarla mücadele etmesini bilmiş ve bunların tamamının üstesinden gelmiştir. Bu millete ve bu devlete terörle diz çöktürmek mümkün değildir. Bundan sonra da mümkün olmayacaktır." dedi.

Proje çerçevesinde il genelinde 1480 konutun yapılacağını hatırlatan Varol, Taşlıçay ilçesi dışında il merkezi ve ilçelerde yoğun bir başvuru olduğunu ifade etti.

Kendilerine kura çıkmayan vatandaşların üzülmemesini isteyen Varol, "Devletimiz kuvvetlidir. TOKİ medarıiftiharımızdır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu tip projeler devam edecek ve ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza bu konutlar temin edilecektir." dedi.

Sosyal devlet vurgusu yapan Varol, şöyle devam etti:

"Bizim devletimiz, Anayasa'da da ifadesinin bulunduğu şekilde bir sosyal devlettir. Bu en önemli özelliklerinden biridir. Sosyal devlet özelliğini göstermek için de hem TOKİ eliyle bu tarz projeleri sürdürmekte hem de diğer alanlarda vatandaşlarımıza destek olarak her türlü çalışmayı başarılı bir şekilde yürütmektedir. Yaklaşık 2 ay önce açıklanan bu dev projede, süreç içerisinde gerçekten vatandaşlarımızın çok önemli ihtiyaçlarına cevap vermiş olacaktır."

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise İstanbul'daki terör saldırısını lanetlediklerini belirterek, saldırının herkesi üzdüğünü ifade etti.

Varol ve Sayan, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti. Hak sahiplerinin isimlerinin okunup dijital ekrana yansıtıldığı kura devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 17 Kasım'a ertelendi
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri öldü
Ağrı'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutlar için kura töreni
Şehit polis Fethi Sekin'in babası Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu yürüyüşüne devam edecektir

Benzer haberler

Ağrı'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutlar için kura töreni

Ağrı'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutlar için kura töreni

Şanlıurfa ve Van'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutlar için kura töreni

Kars'ta termometreler sıfırın altında 7 dereceyi gösterdi

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor
İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır'da operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır'da operasyon başlatıldı
'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde kuralar çekilmeye devam ediyor

'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde kuralar çekilmeye devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet