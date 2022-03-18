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Ağrı'da çığın düştüğü köy yolunda ikinci defa kardan tünel yapıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, İl Özel İdaresi ekipleri, çığ düşmesi sonucu metrelerce kar kalınlığının oluştuğu köy yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için kardan tünel yaptı.

Abdullah Söylemez   | 18.03.2022
Ağrı'da çığın düştüğü köy yolunda ikinci defa kardan tünel yapıldı

Ağrı

Kentte son günlerde etkisini artıran kar ve tipinin ardından zorlu coğrafyadaki dağlar arasından geçen Hayrangöl köy yoluna yine çığ düştü.

İl Özel İdaresi ekipleri, çığın düştüğü ve kar kalınlığının yaklaşık 8 metreyi bulduğu yolda ulaşımı yeniden sağlamak için dozerle çalışma başlattı.


Ekipler, karın sert ve çok fazla olması nedeniyle yolun tamamen açılmasının zaman alacağını göz önünde bulundurarak, dozerle karı delerek geçici süreliğine tünel yaptı.

Dozerin kardan tünelin içinde yol genişletme çalışması yapması ve içinden geçmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekipler, ilerleyen günlerde söz konusu yolda geniş çaplı karla mücadele çalışması yapacak.

Aynı köy yolunda bir süre önce de yine çığ düşmüş ve bölgede yaşayanların mağduriyet yaşamaması için geçici süreliğine kardan tünel yapılmıştı.

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