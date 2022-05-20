Ağrı'da baharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü
Ağrı'da baharın üçüncü ayı mayısın sonuna doğru etkili olan kar, dağları ve köyleri beyaza bürüdü.
Ağrı
Kentte aralıklarla etkili olan yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.
Bir süre etkili olan kar yağışı sonrası dağlar ve yüksek rakımda bulunan köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle merada küçükbaş hayvanları otlatan besiciler de zor anlar yaşadı.
Öte yandan karla kaplanan dağlar ve bulutlar güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Vatandaşlardan Sinan Ergül, AA muhabirine, mayıs ayının yağışlı geçtiğini ve yüksek noktalarda zaman zaman karın görüldüğünü söyledi.
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