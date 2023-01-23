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Ağrı Dağı Milli Parkı'nda kızıl tuygunun yılan avı görüntülendi

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan kızıl tuygun kuşunun yılan avı kameraya yansıdı.

Hüseyin Yıldız   | 23.01.2023
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda kızıl tuygunun yılan avı görüntülendi

Iğdır

Yaban hayatı bakımından Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden Ağrı Dağı Milli Parkı, çok sayıda kuş, sürüngen ve kemirgen türüne ev sahipliği yapıyor.

Sulak alanlarda yaşayan en büyük yırtıcı kuşlardan kızıl tuygun (Circus aeruginosus), saz delicesi adıyla da biliniyor.

Atmacagiller ailesinden olan ve genellikle sazlık alanlarda beslenen kızıl tuygun, milli parkta avladığı yılanla karnını doyururken görüntülendi.

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