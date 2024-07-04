Dolar
32.56
Euro
35.24
Altın
2,357.09
ETH/USDT
3,145.30
BTC/USDT
57,599.00
BIST 100
10,734.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı'nda yapılacak tüm faaliyetler izne bağlandı

Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı ve Tekelti Dağı bölgesinde yapılacak her türlü faaliyeti izne bağladı.

Hüseyin Yıldız  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı'nda yapılacak tüm faaliyetler izne bağlandı

Iğdır

Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğa sporları, doğa turizmi ve doğada yapılan yarış organizasyonlarının güvenli hale getirilmesi amacıyla büyük ve küçük Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı bölgelerindeki her türlü faaliyet için yeni kararlar alındı.

Buna göre, turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişi ile gruplar en az 2 kişiden oluşacak.

Söz konusu bölgelere gelecek kişi ya da gruplar, yapılması gereken faaliyet bildirimlerini, mesai saatleri içerisinde Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise İl Jandarma Merkez İlçe Komutanlığına bildirecek.

Tekelti Dağı bölgesinde etkinlik yapacaklar ise bildirimlerini Tuzluca Kaymakamlığına ve Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığına iletecek.

Doğaseverler, emrin detaylarına valiliğin internet sitesinde yer alan "Doğa Sporları, Doğa Turizmi Ve Doğada Yapılan Yarış Organizasyonlarının Güvenli Hale Getirilmesi İle İlgili Genel Emir" başlıklı kısmından ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul Valisi Gül: Terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 şahıs yakalandı
Marmara'nın doğusu ile Kütahya için sağanak uyarısı
Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

Benzer haberler

Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı'nda yapılacak tüm faaliyetler izne bağlandı

Ağrı Dağı ile Tekelti Dağı'nda yapılacak tüm faaliyetler izne bağlandı

"Sürüngen avcısı" olarak bilinen yılan kartalı, Iğdır'da görüntülendi

Çorak araziyi lavanta bahçesine dönüştüren üniversite temizlik malzemesi üretiyor

Ağrı Dağı zirvesine uzanan yolculuğun ana kampında panayır havası

Ağrı Dağı zirvesine uzanan yolculuğun ana kampında panayır havası
Iğdır'da salatalıkta bu sezon 5 bin ton verim bekleniyor

Iğdır'da salatalıkta bu sezon 5 bin ton verim bekleniyor
Everest'e 3 kez çıkan Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelere de taşıyacak

Everest'e 3 kez çıkan Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelere de taşıyacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet