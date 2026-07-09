Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, diplomasinin gerginlikleri çözmedeki en etkili silah olduğunu belirtti.

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'na göre diplomasi gerginlikleri çözmedeki en etkili silah Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, diplomasinin gerginlikleri çözmedeki en etkili silah olduğunu belirtti.

Sinirlioğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da The Economist dergisinin düzenlediği "Çalkantı Çağında İlerleme" başlıklı etkinlikteki panelde konuştu.

Uluslararası hukukun temel normlarının erozyona uğramasının bugün karşı karşıya kalınan en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Sinirlioğlu, ortak güvenliğin sağlanabilmesi için uluslararası hukuk prensiplerinin herkese karşı istisnasız eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Sinirlioğlu, devletlerin savunma harcamalarına ayırdığı miktarların arttığına dikkati çekerek, diplomasi ve güven inşasına yapılan yatırımların da artması gerektiğini belirtti.

Caydırıcılık için savunmaya yatırım yapılmasının gerekçelerini anladığını belirten Sinirlioğlu, öte yandan bunun tehlike perspektifini şekillendirebileceğini ve belirsizliği artırabileceğini kaydetti.

Sinirlioğlu, güvenliğin sadece askeri caydırıcılıkla sağlanamayacağını vurguladı.

Yapay zeka ve teknolojinin savaşların şeklini ve hızını değiştirdiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, silahların kontrol altına alınmasına ilişkin anlaşmalardaki eksiklikler ve bölgesel dengesizlikler gibi unsurların da istikrara zarar verebilecek etkenler olabileceğinin altını çizdi.

Sinirlioğlu, daha sağlam bir Avrupa savunma mimarisi için güvenlik alanında diyaloğun önemine değindi.

Diplomasinin gerginlikleri çözmede, riskleri azaltmadaki en etkili silah olduğuna işaret eden Sinirlioğlu, güvenlik için işbirliğinin önemine de vurgu yaptı.