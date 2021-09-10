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Afyonkarahisar'daki yangında annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi

Afyonkarahisar'da dün 5 katlı binada çıkan yangında annesinin, dumandan etkilenmemesi için pencereden aşağıda açılan battaniyeye attığı 2 yaşındaki çocuk hastaneden taburcu edildi.

Canan Tükelay   | 10.09.2021
Afyonkarahisar'daki yangında annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi

Afyonkarahisar

Dörtyol Mahallesi TOKİ konutlarındaki 5 katlı apartmanın bodrum katında dün çıkan yangında, annesinin kurtarmak için son kattan pencereden attığı 2 yaşındaki Asel Sultan Gümüş, taburcu edildikten sonra, amcasının evine getirildi. Burada yakınlarının baktığı küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu, annesi Sultan Gümüş'ün ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Baba Mehmet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay olduğunda işte olduğunu, yangın haberini aldıktan sonra direk hastaneye gittiğini söyledi.

Eşinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade eden Gümüş, "Eşim yoğun bakımda, umarım bir an önce iyileşip yanımıza döner, hastaneden sağ salim çıkar. Panik atak davranıp can havliyle yapmış olabilir. Allah'a şükür çocuğum çok iyi, onda bir sıkıntı yok. O da annesini dört gözle bekliyor." dedi.

Gümüş, yangının elektrik panosundan çıktığının iddia edildiğini kaydetti.

Annenin çocuğunu kurtarmak için 5. kattan atmasının görüntüleri ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da dün 5 katlı binada çıkan yangında bir annenin, çocuğunu kurtarmak için pencereden aşağıda açılan battaniyeye attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dörtyol Mahallesi TOKİ konutlarındaki 5 katlı apartmanın bodrum katında dün çıkan yangında, son katta oturan Sultan Gümüş'ün 2 yaşındaki kızını dumandan etkilenmemesi için aşağıda açılan battaniyenin üzerine atması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kayıtlarda, annenin, 5. kattaki evlerinin penceresinden çocuğunu aşağıya bıraktığı görülüyor. Bu sırada korkuya kapılan çevredeki vatandaşların çığlıklar attığı duyuluyor.

Öte yandan, çocuğunu attıktan sonra kendisi de atlayan ve çimlere düşerek ağır yaralanan anne Sultan Gümüş'ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'da 5 katlı apartmanın bodrum katında dün yangın çıkmış, panik yaşayan vatandaşlar, balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalışmıştı.

Bu sırada 5. katta oturan Sultan Gümüş, önce 2 yaşındaki kızını aşağıda açılan battaniyeye, ardından kendini boşluğa bırakmış, çimlerin üzerine düşen anne yaralanmıştı.

Yangında, dumandan etkilenen ve pencereden atlayan 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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