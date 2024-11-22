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Afyonkarahisar'daki restoran yangınına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin dumandan etkilendiği restoran yangınına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Arif Yavuz  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Afyonkarahisar'daki restoran yangınına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, restoran sahibi S.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli S.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki restoranda dün çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi dumandan etkilenmişti.

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