Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,327.00
ETH/USDT
3,400.00
BTC/USDT
61,018.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Canan Tükelay  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Afyonkarahisar

M.A. idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde S.C.T. yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.A ile otobüsteki 13 yolcu Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de 2 servis aracı ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz ayında yoğun diplomasi trafiği
Türkiye ve dünya gündemi
"Sibergöz-47" operasyonlarında 97 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Mersin'de 2 servis aracı ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Mersin'de 2 servis aracı ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Samsun'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Samsun'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet