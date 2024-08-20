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Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Canan Tükelay  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Afyonkarahisar

Kırka beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde ilk dakikalarından itibaren müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Çok sayıda itfaiye aracı, iş makinası, personel ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden gelen destek ekipleriyle söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekli araç ve ekipmanlarıyla teyakkuz halinde olduğu yangına, 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, dron ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 97 personel ile havadan ve karadan müdahale sürmektedir. Yüksek hava sıcaklıklarının etkisini gösterdiği şu günlerde vatandaşların ormanlık alanlar başta olmak üzere piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verecek her türlü olumsuz davranıştan kaçınılması hususunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

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