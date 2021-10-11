Dolar
8.94
Euro
10.35
Altın
1,753.98
ETH/USDT
3,617.00
BTC/USDT
56,668.00
BIST 100
1,410.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla zirve düzenleniyor
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Canan Tükelay, Hakan Şimşek   | 11.10.2021
Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Canan Tükelay - Anadolu Ajansı

Konya

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Delta varyantı yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasını düşürdü
Yeni Zelanda'da eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Brezilya Devlet Başkanı Kovid-19 aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı
İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında 2 polis öldü, 39'u yaralandı

Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında öldü

İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında öldü
Bartın'da midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü

Bartın'da midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü