Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
M.O. idaresindeki 58 ABE 255 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde, M.Y'nin kullandığı 03 ABV 298 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Y.Ö, M.R, S.Y. (55), T.B. ve S.Y. (14) yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.