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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Canan Tükelay  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar

M.O. idaresindeki 58 ABE 255 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde, M.Y'nin kullandığı 03 ABV 298 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Y.Ö, M.R, S.Y. (55), T.B. ve S.Y. (14) yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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