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Afyonkarahisar'da görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay kıdemli çavuş hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu.

Canan Tükelay, Gökhan Çalı  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Afyonkarahisar'da görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay kıdemli çavuş hayatını kaybetti Fotoğraf: Ergün Çini/AA

Afyonkarahisar/Kahramanmaraş

N.Ö (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü tır, Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halindeyken yolun sağına devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'ya, emniyet tedbiri aldığı sırada, M.G (39) yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet daha sonra devrilen tıra çarparak durdu.

Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mustafa Tatlı, N.Ö ve M.G yaralandı.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

Şehit Tatlı'nın (33) Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Bayram Tatlı'ya şehadet haberini, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya verdi.

Jandarma ekiplerince şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin evli ve bir çocuk sahibi olduğu, iki kardeşinin ve eşinin polis olarak görev yaptığı, komiser olan bir kardeşinin ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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