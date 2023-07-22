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Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 3 tarım işçisi öldü, 11 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Arif Yavuz  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 3 tarım işçisi öldü, 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Kadir Kiper - AA

Afyonkarahisar

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Çay ilçesi Pınarkaya köyü mevkiinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda, ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

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