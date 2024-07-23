Dolar
32.84
Euro
35.66
Altın
2,406.58
ETH/USDT
3,479.40
BTC/USDT
66,999.00
BIST 100
11,129.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Londra’da düzenlenen Farnborough Airshow'da, uçuş gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arif Yavuz, Ramazan Koç  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor

Afyonkarahisar

İlçenin Koçyatağı köyü Başarap mevkiindeki dağlık alanda yer alan ot ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile iş makineleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi
Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta için havalandı
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor

Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet