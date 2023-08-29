Dolar
26.56
Euro
28.91
Altın
1,937.40
ETH/USDT
1,731.00
BTC/USDT
27,656.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi

Canan Tükelay  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi Fotoğraf: Canan Tükelay - AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Askeri Birliği ve KKK Bando eşliğinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, Zafer Meydanı'na yürüdü.

Program, Uluslararası Halk Oyunları gösterisi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Çanakkale'deki orman yangını sonrası 4 milyon 545 bin liralık yardım ödemesi yapıldı
Mehter takımı, 30 Ağustos dolayısıyla Kastamonu Kalesi'nde gösteri sundu

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi

Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı

Tarihi görüntülerle Türk ordusunun 'Büyük Taarruz'u

Erzurum'da "Palandöken Kültür Yolu Festivali" devam ediyor

Erzurum'da "Palandöken Kültür Yolu Festivali" devam ediyor
SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı

SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet