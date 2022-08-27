Dolar
18.16
Euro
18.10
Altın
1,738.15
ETH/USDT
1,511.30
BTC/USDT
20,250.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan’da konuşuyor
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde "Zafer Halk Yürüyüşü" yapıldı.

Canan Tükelay   | 27.08.2022
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi Fotoğraf: Canan Tükelay - AA

Afyonkarahisar

Yürüyüş öncesi Taş Medrese'de Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle Ethem Tem 4. fotoğraf yarışması sergisi açıldı.

Açılışta, Ethem Tem Jüri Özel Ödülü ile ilk üçe giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

Daha sonra İmaret Camisi'nin önünden başlayan yürüyüşe, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve protokol üyeleri ile kente gelen yabancı ülke halk oyunları ekipleri katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları eşliğinde Bankalar Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Anıtpark önünde sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi
Kastamonu'da köyde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri Laçın kentinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Ukrayna limanlarından yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde tahıl taşındı

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türk milletine saldıran odaklara karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet