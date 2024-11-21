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Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor

Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Canan Tükelay, Arif Yavuz  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kentte bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale ediliyor.

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