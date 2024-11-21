Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kentte bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.