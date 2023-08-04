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Afyonkarahisar'da 65 dekarlık tarım arazisi yangında zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan yangında 65 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Arif Yavuz, Mehmet Kandemir  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Afyonkarahisar'da 65 dekarlık tarım arazisi yangında zarar gördü

Afyonkarahisar

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanlı köyünde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangında, bölgedeki 65 dekarlık tarım arazisinde zarar oluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar meydana gelen arazilerde inceleme yaptı.



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