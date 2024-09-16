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Afyonkarahisar'da 10 metre çapında 4 metre derinliğinde obruk oluştu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaklaşık 10 metre çapında ve 4 metre derinliğinde obruk oluştu.

Abdulkadir Uysal  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Afyonkarahisar'da 10 metre çapında 4 metre derinliğinde obruk oluştu Fotoğraf: Abdulkadir Uysal - AA

Afyonkarahisar

İlçeye bağlı Yeniköy'ün mera alanında tarım arazilerine yaklaşık 150-200 metre uzaklıkta bulunan bağ mevkisinde oluşan obruk, koyun sürüsünü otlatan bir çoban tarafından fark edildi.

Yeniköy Muhtarı Bekir Ekşi, AA muhabirine, obruk oluşumunu fark eden çobanın kendilerine haber verdiğini ifade etti.

Bu arazilerde daha önceleri çok suyun olduğunu kaydeden Ekşi, "Bu sular zamanla çekildi. Bundan önce ufak çaplı bir obruk benzeri göçük oldu. Obruğun etrafı çatlamaya ve yarılmaya başladı. Obruktan dolayı köy halkı ve çiftçiler tedirginlik yaşadı. Bununla ilgili gerekli incelemelerin yapılıp önlemlerin alınmasını istedi." dedi.

Köy halkından çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Abdullah Doğan da bunun köyde meydana gelen ikinci obruk olduğunu söyledi.

Doğan, "İlk obruk oldukça ufaktı ama bu yeni oluşan obruğun artarak genişleyen bir yapısı var. O yüzden tehlike arz edebilir. Yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Yusuf Yıldırım, "Bu obruk üç günde oluştu. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ayrıca sulama ile ilgili de planlı bir sulama ve üretim planı getirilmesi gerekiyor." dedi.


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