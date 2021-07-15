Euro
10.17
Dolar
8.57
BIST 100
1,367.25
Altın
1,831.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara’da bulunan 15 Temmuz Anıtlarından canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların hikayelerini İngilizce dilinde dünya kamuoyuna anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara’da bulunan 15 Temmuz Anıtlarından canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların hikayelerini İngilizce dilinde dünya kamuoyuna anlatıyor.
logo
Gündem

Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğu açıklandı

Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.

Lale Köklü Karagöz   | 15.07.2021
Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğu açıklandı

Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı kapsamında gerçekleştirdiği Antakya Şehitliği ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Afrin'de ihbar üzerine yerel polis ve savcının nezaretinde toplu mezar bulunduğunu hatırlattı.

Bunun bir insanlık suçu olduğunun altını çizen Doğan, şöyle devam etti:

"YPG/PKK terör örgütünün ne tür suçlar işlediği ve neler yaptığı zaman zaman çıkıyor. Dün rakamları açıklamıştık, 35'ti ancak sabah itibarıyla rakam 61'e çıktı ve çalışma da halen devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afrin Harekatı'ndan birkaç gün önce Afrin'de bulunan sivil halktan rakamını bilmediğimiz sayıda insan YPG/PKK terör örgütü tarafından katledilmiştir. Katledilen bu insanlar Afrin'in hemen kenar mahallesinde kepçelerle, dozerlerle açılan mezarlara gömülmüştür. Dün bir ihbar üzerine çalışma yapıldı. Bu çalışma neticesinde elde ettiğimiz rakamın akşama doğru artacağını düşünüyoruz. Yerel savcı, sağlık birimleri, yerel polis orada, çalışmasını devam ettiriyor. YPG/PKK terör örgütünün işlemiş olduğu bu insanlık suçunu bütün uluslararası örgütlerin, bütün insanlığın görmesini istiyoruz."

"Bu insanlık suçunun uluslararası kuruluşlar tarafından görülmesini istiyorum"

Vali Doğan, geçen ay da YPG/PKK'nın Afrin'de bir hastaneyi hedef aldığını ve oradaki 14 sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Terör örgütünün tacizlerini sivil halk üzerinde sürdürdüğünü vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bombalı araçlarla Tel Rıfat'tan ve Münbiç'ten atmış oldukları füzelerle Afrin'de yaşayan sivil vatandaşlarımız taciz edilmekte. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza arkadaşlarımız devam ettiriyor, zaman içerisinde buradaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ben buradan YPG/PKK terör örgütünü tekrar lanetliyorum, bu insanlık suçunun uluslararası kuruluşlar tarafından görülmesini, yerinde gelip izlenmesini de talep ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı Moderna aşısını 12 yaş ve üstüne uygulamaya hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu
Delta varyantının yayıldığı Bangladeş'te Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gevşetilmesi endişelere yol açtı
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte 1 milyon 280 doz aşı uygulandı
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları yükseliyor

Benzer haberler

Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğu açıklandı

Afrin'de toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğu açıklandı

Afrin'de 35 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulundu

Afrin ilçe merkezi yıllar sonra elektriğe kavuştu, bölge halkının hayatı kolaylaştı

Libya'nın toplu mezarlar kenti Terhune'de üç ceset daha bulundu

Libya'nın toplu mezarlar kenti Terhune'de üç ceset daha bulundu
Afrin caddeleri peyzaj çalışmalarıyla güzelleşiyor

Afrin caddeleri peyzaj çalışmalarıyla güzelleşiyor