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Afrika Evi'nde 'Afrika'da Kadının Güçlenmesi' etkinliği düzenlendi

MÜSİAD Güney Afrika Temsilcisi Nefeesa Ebrahim, Güney Afrika'ya yatırım yapmak için gelecek kadınlara yardımcı olacaklarını söyledi.

Mehmet Şah Yılmaz, Sümeyye Dilara Dinçer   | 04.11.2021
Afrika Evi'nde 'Afrika'da Kadının Güçlenmesi' etkinliği düzenlendi Fotoğraf: AA / Hakan Nural

Ankara

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Temsilcisi Nefeesa Ebrahim, yatırımcıları, ticaret yapmak için mükemmel bir yer olan Güney Afrika'ya davet etti.

Afrika Evi'nde "Afrika'da Kadının Güçlenmesi" konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Ebrahim, yakın zaman içinde MÜSİAD'da kadın başkanı seçildiğini ve Güney Afrikalı ilk kadın başkan olduğunu söyledi.

Kadınların erkek egemen bir iş dünyasında birçok zorlukla karşı karşıya kalacaklarını kaydeden Ebrahim, kadınların ilerlemek için fırsatlar araması gerektiğini belirtti.

Ebrahim, "Erkeklerin egemen olduğu bölgeyi aşmalı ve oraya ulaşmalıyız, başarılı olacağımızı kanıtlayacağız. Güney Afrika’da kadınların özgürlüğü var, ortamlarda etkileşim kurabiliyoruz ve kadınlar olarak çok başarılı olabiliyoruz. Ancak, Türk kadınları arasında olağanüstü atılımlar gördüğüm için ve kadınlara yer verdiğiniz için sizi ülkem adına selamlıyorum. Türkiye’deki üniversiteleri gördüm. Çok sayıda kız öğrencileriniz var ve son zamanlarda üç-beş çocuğu olup okuyan kadın görüyoruz." dedi.

Afrika'da kadınları güçlenmesi gerektiğini belirten Ebrahim, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamadan kıtadaki yoksulluğun azaltılamayacağını kaydederek, "Eşit fırsatlara sahip eğitimli kızların, liderlik rolü üstlenebilecek güçlü, akıllı kadınlara dönüşmelerini hedefimiz ve vizyonumuz olarak görüyoruz. Afrika kıtasında doğan kadınlar Afrika kıtasının evrimini ve tarihini yansıtmaktadır. Ayrıca toplumun ilk üyesinin bir kadın olduğunun farkına varmalıyız." dedi.

Peygamber Hz. Muhammed'in eşi Hz. Hatice ile ilgili konuşan Ebrahim, ilerlemenin sağlanması için bu örneklere bakılması gerektiğini vurguladı.

Güney Afrika'nın ticaret için mükemmel bir yer olduğunu belirten Ebrahim, "Çok iyi yapılandırılmış bir ülkeyiz. Altyapımız mükemmel." dedi.

Ebrahim, Güney Afrika'ya yatırım yapmak için gelecek kadınlara yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

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