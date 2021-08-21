Dolar
8.49
Euro
9.93
Altın
1,781.30
ETH/USDT
3,280.40
BTC/USDT
48,786.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu, İslamabad aktarmalı İstanbul'a getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla önce Pakistan'a götürülen 160 yolcu, Türk Hava Yolları (THY) seferiyle buradan İstanbul'a getirildi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 21.08.2021
Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu, İslamabad aktarmalı İstanbul'a getirildi

İstanbul

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 14'ü bebek toplam 160 yolcu, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan askeri nakliye uçağıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü.

İslamabad'daki havalimanında THY uçağına aktarılan yolcular, "TK 6885" sefer sayılı uçuşla sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Terminale alınan yolculara, ikametgah bilgilerinin de olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi uygulandı. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, diğer uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kendisini 'aşı tembeli' olarak nitelendiren Kovid-19 hastasının ibretlik hikayesi
Van'da Kovid-19 hastaları aşıyla ilgili yanlış bilgilere inanmanın pişmanlığını yaşıyor
Sivas'ta aşı ekipleri Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi köy köy dolaşarak sürdürüyor
Japonya'da yerel yöneticilerden Kovid-19'a karşı 'kapanma' çağrısı

Benzer haberler

Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu, İslamabad aktarmalı İstanbul'a getirildi

Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu, İslamabad aktarmalı İstanbul'a getirildi

Kabil'de binlerce Afgan havalimanı kapılarındaki barikatların ardında 'umut yolculuğuna' çıkmayı bekliyor

Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu

ABD, Afganistan'daki tahliyeler için Almanya'daki Ramstein hava üssünü kullanacak

ABD, Afganistan'daki tahliyeler için Almanya'daki Ramstein hava üssünü kullanacak
ABD: Kabil'den tahliye edilenler, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden aktarmalı uçuşla ABD'ye gidecek

ABD: Kabil'den tahliye edilenler, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden aktarmalı uçuşla ABD'ye gidecek
Taliban'ın sözcülerinden Şahin: Çin, Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir

Taliban'ın sözcülerinden Şahin: Çin, Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir