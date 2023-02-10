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Afet Beslenme Grubu'nun deprem bölgesindeki beslenme hizmetleri sürüyor

Depremzedelere şu ana kadar yaklaşık 5,6 milyon kap sıcak yemek, 1,2 milyon kap çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek ve 3,5 milyon ikramlık malzeme dağıtıldı.

Orhan Onur Gemici   | 10.02.2023
Afet Beslenme Grubu'nun deprem bölgesindeki beslenme hizmetleri sürüyor

Ankara

Türk Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu'nca "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere şu ana kadar yaklaşık 5,6 milyon kap sıcak yemek, 1,2 milyon kap çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek ve 3,5 milyon ikramlık malzemeyle beslenme hizmeti verildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde farklı noktalara aşevi, mobil mutfak ve ikram araçları yerleştiren Kızılayın depremzedelere yönelik beslenme desteği sürüyor.

Kızılay, 4 bini profesyonel, 14 bini gönüllü olmak üzere 18 bin personeliyle deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor.

Ağırlıklı olarak depremzedelerin beslenme hizmetlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Kızılay, arama kurtarma ekipleri ile diğer çalışan ve gönüllülere de beslenme desteği sağlıyor.

Kızılayın koordine ettiği Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleriyle birlikte bölgede saat 12.00 itibarıyla 5 aşevi, 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 21 sahra mutfağı hizmet veriyor.

Afet Beslenme Grubu şu ana kadar yaklaşık 5,6 milyon kap sıcak yemek, 1,2 milyon kap çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek ve 3,5 milyon ikramlık malzemeyle beslenme hizmeti verdi.

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