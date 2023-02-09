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AFAD'ın Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 09.02.2023
AFAD'ın Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Ankara

AFAD'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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