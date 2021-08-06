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AFAD'dan orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelere girişler için uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelere AFAD koordinasyonundaki kuruluşlar ile Orman Genel Müdürlüğünce yangın söndürme çalışmalarına dahil edilen kişilerin giriş yapabileceğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.08.2021
AFAD'dan orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelere girişler için uyarı

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, son iki günde yangınla mücadele konusunda yetkin olmayan kişilerin, iyi niyetli yardım duygularıyla da olsa girdikleri alanlarda yangından etkilenmeleri sonucu hastanelere başvuru sayılarının arttığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benzer durumlara sebebiyet vermemek için yangınla mücadele edilen bölgelere daha önce akredite edilen kuruluşlar başta olmak üzere, AFAD koordinasyonundaki kuruluşlar ile Orman Genel Müdürlüğünce yangın söndürme çalışmalarına dahil edilen kişiler, Orman Genel Müdürlüğü yönetiminde çalışmalara katılmak üzere giriş yapabileceklerdir. Valilikler ve kaymakamlıklarca bu konuda gerekli tedbirler alınacaktır."

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