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AFAD'dan bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yusuf Soykan Bal  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
AFAD'dan bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma, Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'daki gök gürültülü sağanağın 21.00'a kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

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