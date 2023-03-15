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Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı alt tarafı suyla dolan Abide Köprülü Kavşağında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde su baskını yaşandı. -VTR-
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AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağışların süreceği uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını bildirdi.

Sefa Şahin, Ahmet Sertan Usul  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağışların süreceği uyarısı

Ankara

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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