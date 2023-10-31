AFAD'da Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları koordinasyon toplantısı yapıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD), sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AFAD Başkanı Okay Memiş'in başkanlığındaki toplantıya, ülke ile milletin yardım ve şefkat elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran sivil toplum kuruluşlarının katıldığı belirtildi.
Toplantıda, binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının değerlendirildiği aktarılan paylaşımda, "Hep birlikte mazlumların yanında olmaya, Gazze'deki masumların gözyaşı dinene kadar tüm gücümüz ve imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
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🇹🇷 Ülkemizin ve aziz milletimizin yardım ve şefkat elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran sivil toplum kuruluşlarımız ile bir aradayız.#AFAD Başkanımız Vali Sn.Okay MEMİŞ başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze’ye… pic.twitter.com/mxGOB5064h— AFAD (@AFADBaskanlik) October 31, 2023