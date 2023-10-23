AFAD'da Filistin'e insani yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında, Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarıyla ilgili değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında ilgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, öncelikli ihtiyaç listelerinin hazırlanması, yardım kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması, yardımların en kısa sürede bölgeye ulaştırılması ve bölgede lojistik alanların kurulması konuları başta olmak üzere süreçle ilgili konular ele alındı.
AFAD paylaşımında, "Aziz milletimizden aldığımız güç ve destekle, tüm ilgili kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.