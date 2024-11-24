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AFAD, yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı verilen illerdeki 1028 ihbara müdahale ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı verilen illerdeki 1028 ihbara müdahale edildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
AFAD, yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı verilen illerdeki 1028 ihbara müdahale ediyor

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan yağışlara müdahale çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Sarı ve turuncu uyarı verilen illerden gelen toplam 1028 ihbara müdahale edildiği aktarılan açıklamada, AFAD ekiplerinin, tahliye çalışmalarının yanı sıra yollarda mahsur kalanların da yardımına koşarak battaniye verdiği ve yiyecek ikramında bulunduğu ifade edildi.

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