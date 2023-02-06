Dolar
18.83
Euro
20.29
Altın
1,872.88
ETH/USDT
1,630.60
BTC/USDT
22,870.00
BIST 100
4,764.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'te 10 katlı binanın 2. depremin ardından yıkılması kameraya yansıdı
logo
Gündem

AFAD: Şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Doğu Akdeniz'de kıyıları etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 06.02.2023
AFAD: Şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
Şentop: Meclisin bu haftaki çalışmalarını erteleme kararı aldık

Benzer haberler

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

AFAD: Şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti

Depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı

Depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı
AFAD'dan depremle ilgili açıklama: Arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu

AFAD'dan depremle ilgili açıklama: Arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu
AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı

AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet