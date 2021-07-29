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Osmaniye’de ormanlık alanda çıkan yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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AFAD: Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sertaç Bulur   | 29.07.2021
AFAD: Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

Ankara

AFAD, Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında, 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 122 vatandaşın etkilendiğini, 58 vatandaşın da tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldığını bildirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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