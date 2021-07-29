AFAD: Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

Ankara
AFAD, Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında, 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 122 vatandaşın etkilendiğini, 58 vatandaşın da tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.
- Manavgat'taki orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor
- Bakan Pakdemirli: Manavgat yangını kontrol altında ancak Akseki'de devam eden bir yangın var
- Akseki Kaymakamı Hülür: Yangın Kepezbelen Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alındı
- Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor