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AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi

AFAD, Libya'daki sel ve su baskınlarının ardından bölgeye giden uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini, olayda can kaybı olmadığını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi Fotoğraf: Halil Fidan/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir.

Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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