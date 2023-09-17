AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi
AFAD, Libya'daki sel ve su baskınlarının ardından bölgeye giden uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini, olayda can kaybı olmadığını bildirdi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir.
Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.