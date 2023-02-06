AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün, ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize edildiği bildirildi.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah 04.17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla 7,7 olarak revize edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.