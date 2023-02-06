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AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün, ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize edildiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.02.2023
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah 04.17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla 7,7 olarak revize edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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