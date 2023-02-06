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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
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AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Şu anki tablo Elazığ depreminde kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Şu anki tablo sanki Elazığ depreminden daha güney batıya doğru kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor." dedi.

Fatma Sevinç Çetin   | 06.02.2023
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Şu anki tablo Elazığ depreminde kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Tatar, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Depremin oldukça sığ olduğunu ve çok geniş bir coğrafyada hissedildiğini aktaran Tatar,"Merkez üssü Pazarcık-Kahramanmaraş olmakla birlikte Maraş'ın dışında civar illerde özellikle Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adana, Sivas, Niğde, Kayseri gibi çok geniş bir coğrafyada deprem hissedildi." dedi.

Depremin ardından yıkıcı boyutta artçı sarsıntıların da meydana geldiğini belirten Tatar, artçı sarsıntıların büyüklüklerinin 6'nın üzerine yükseldiğini vurguladı. Şu ana kadarki en büyük artçı sarsıntının büyüklüğünün 6,6 olduğunu söyleyen Tatar, şunları kaydetti:

"5 ve 4'ün üzerinde farklı sayılarda artçı sarsıntılar var. Çok geniş bir coğrafyaya yayılan bir deprem. Malatya'dan İskenderun'a, Hatay'a kadar uzanan bir hat boyunca Doğu Anadolu fay zonu üzerinde bir kırılmanın gerçekleştiğini ve bunun sonucunda 7,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle hasarlı binalar var çok sayıda. Vatandaşlarımızın ilerleyen saatlerde 6'nın üzerinde artçı sarsıntılarında olduğunu düşünürsek bu binalardan uzak durmaları son derece önem taşıyor."

AFAD tüm ekipleriyle bölgeye intikal etti

AFAD'ın tüm arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini dile getiren Tatar, "Şu anki tablo 24 Ocak 2020'de Elazığ depreminin oluşturduğu yani kırıldığı noktaya kadar devam ediyor. Şu anki tablo sanki Elazığ depreminden daha güney batıya doğru kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor. Deprem danışma kurulu üyelerimiz, üniversiteden öğretim üyeleri bölgeye gidiyor. Bölgede yapacakları çalışma sonrasında çok daha net bir tabloyu ortaya koyabileceğiz." dedi.

Depremin olduğu saatten bu yana devletin tüm organlarının teyakkuz halinde olduğunu belirten Tatar, "Çok kısa sürede durum değerlendirmesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bakanlarımız şu anda bölgeye intikal etmiş durumdalar. Bunun dışında AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bütün paydaşlarıyla, tüm kurumlarıyla şu anda teyakkuz halinde. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken diğer yandan da bölgeden gelen bilgiler toplanmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

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