AFAD Başkanı Pehlivan'dan AFAD'ın risk azaltma çalışmalarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurumun afetlere hazırlık, risk azaltma ve önlem çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde ve "Afetlere Hazır ve Afetlere Dirençli Türkiye" hedefleri doğrultusunda, "Olmadan Önle" anlayışıyla afet risklerini belirlediklerini kaydeden Pehlivan, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde risk azaltma ve önlem çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası verilerine göre, afet risk azaltma çalışmalarına yapılan 1 birimlik yatırım, afet sonrasında oluşabilecek 4 ila 7 birimlik ekonomik kaybın önlenmesini sağlayabilmektedir. Bu kapsamda, AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, 2026 yılında Adana, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Ordu, Rize, Siirt, Şırnak, Trabzon yeni nesil teknolojik imkanlar, çevre dostu uygulamalar, mühendislik çalışmaları ve proaktif tedbirler ile 51 lokasyonda 20 projelendirme, 31 uygulama çalışmasını hayata geçirmekteyiz."

Pehlivan, söz konusu proje çalışmaları çerçevesinde farklı illerde 6 bin 444 metre kaya tutucu bariyer, 27 bin 959 metrekare çelik ağ örtüleme, 2 bin 189 metre istinat duvarı, 183 bin 328 metrekare yamaç temizliği, 43 bin 82 metreküp kaya kırımı ve 11588,43 metreküp hendek açılması çalışmalarının tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projelerin hedeflerine ilişkin de açıklamada bulunan Pehlivan, "Bu projelerle afetlerin neden olabileceği fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel, psikolojik zarar ve kayıpların önlemek veya etkilerini en aza indirmek, olası bir afette müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak, vatandaşlarımızın doğup büyüdüğü yerde güvenli yaşamasını sağlamak, sosyal ve ekonomik hayatın kesintiye uğramasını engellemek, afetlere dirençli yaşam alanları oluşturmak, afet bilincini toplumun tamamına yaymak gibi amaçlar hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, AFAD Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne, işbirliği yapan tüm kurum ve kuruluşlara, ekibine teşekkür etti.