AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen: Türkiye, şefkat elini Ukraynalı savaş mağdurlarına da uzatmıştır
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ,'Ukrayna'ya sağlık ekipmanlarının bulunduğu 15 bin 120 acil durum çantası sevkini planlıyoruz. 100 bin kişilik hazır yemek sevkiyatımız da söz konusu olacak, o da şu anda yolda.' dedi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Türkiye'nin şefkat elini Ukraynalı savaş mağdurlarına da uzattığını söyledi.
Taşdelen, Romanya-Ukrayna sınırında Siret Sınır Kapısı'ndaki AFAD yardım dağıtım noktasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının ardından hızlı bir refleks göstererek ikinci günden itibaren yardım faaliyetlerine başladıklarını hatırlattı.
AFAD'ın, sınırda yığılma olabileceği düşüncesiyle Siret Sınır Kapısı'nda yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Taşdelen, Romanya-Ukrayna sınırında günde 10 bin kişiye gıda ve sıcak yemek dağıtımı yapıldığını anlattı.
Taşdelen, "Siret Sınır Kapısı'nda mobil mutfak tırımızı kuracağız. Bugün yetkililerle görüşüp mobil mutfak tırımızı faaliyete almayı planlıyoruz." bilgisini vererek, insani yardım tırlarının mülteci alabilecek ülkelere gönderildiğini söyledi.
Çok sayıda tırın gönderildiği Moldova'ya 120 çadırın iletildiğini, ayrıca yatak, yorgan ve yastık gibi malzemelerin bölgeye ulaştırıldığını belirten Taşdelen, "Moldova'da oluşturulan kampta AFAD'ın çadırları kuruldu." dedi.
Taşdelen, ayrıca Moldova'da yurtlarda kalan savaş mağdurlarına yemek yardımı yapıldığını dile getirdi.
"Bugüne kadar gönderilen insani yardım tırı sayısı 43'e ulaştı"
Bugüne kadar gönderilen insani yardım tırı sayısının 43'e ulaştığını aktaran Taşdelen, "Birtakım yeni planlamalarımız da var. Şu an içerisinde sağlık malzemeleri bulunan 15 bin 120 acil durum çantası sevkiyatı planladık. Bu çantaları da yine Ukrayna içerisinde dağıtmayı düşünüyoruz. Ayrıca 100 bin kişilik hazır yemek sevkiyatımız da söz konusu olacak, o da şu anda yolda. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasını yaptı.
Hamza Taşdelen, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar 56'dan fazla ülkeye insani yardım gönderdik. Dünyanın neresinde olursa olsun AFAD, ihtiyaç duyanlara yardım göndermeye devam ediyor. Türkiye'den bahsederken, dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesinden söz ediyoruz. Türkiye, şefkat elini Ukraynalı savaş mağdurlarına da uzatmıştır. Türkiye'nin tecrübesini ve hızlı refleksini Ukraynalı savaş mağdurlarının bulunduğu bölgelere de yansıtmış bulunmaktayız. Türk vatandaşlarımızın bulunduğu otobüslere de kumanya sağladık. Vatandaşlarımızın hiçbir problem yaşamaması için her şeyi düşündük, planladık ve ona göre tedbir aldık."
Bölgede bulunan Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da AFAD koordinasyonunda gerekli çalışmaları yürüttüğüne işaret eden Taşdelen, AFAD, UMKE ekipleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının "7 gün 24 saat" esasına göre hiçbir eksik bırakmaksızın otobüslerin geçişinde Türk vatandaşlarına destek sağladığını vurguladı.
Hamza Taşdelen, Türk vatandaşların yanı sıra diğer ülkelerden mağdurlara gerekli yardımda bulunulduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.