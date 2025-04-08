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Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat'ın testler için tam teşekküllü hastaneye sevkini talep etti

Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın, tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini istedi.

Başak Akbulut Yazar  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat'ın testler için tam teşekküllü hastaneye sevkini talep etti

İstanbul

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirildi.

Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtildi.

Olay

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, dün sabah saatlerinde ise sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

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