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Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor
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Adıyaman'daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı.

Esra Hacioğlu Karakaya   | 08.02.2023
Adıyaman'daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya / AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.


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Adıyaman'daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı
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