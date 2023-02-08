Adıyaman'daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı.
Adıyaman
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.
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