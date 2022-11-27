Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda telsiz ve ekipmanları ele geçirildi.
Adıyaman
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü çok sayıda küçük el telsizi, şarj aletleri, telsiz antenleri ve şarj adaptörleri ele geçirdi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.