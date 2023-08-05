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Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Adıyaman'da Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Orhan Yoldaş  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Lokman Akkaya/AA

Adıyaman

Alınan bilgiye göre, Karadağ kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesine bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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