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İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki Kardelen Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1.500 gönüllüyü taşıyan YHT'ler Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan Konya’ya hareket ediyor. Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti.
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Adıyaman'da enkaz altında kalan kız kardeşler 67 saat sonra kurtarıldı

Depremden etkilenen Adıyaman'da görev yapan ekipler, enkaz altında kalan 2 kız kardeşi 67 saat sonra kurtardı.

Sidar Can Eren   | 08.02.2023
Adıyaman'da enkaz altında kalan kız kardeşler 67 saat sonra kurtarıldı

Tunceli

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Tunceli AFAD ve MUDAK ekipleri, Adıyaman'da enkaz altındaki insanları kurtarmak için büyük çaba gösteriyor.

Çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, son olarak kentte Sakarya Caddesi'ndeki Demir Apartmanı'nın enkazında Emine (6) ve Feyza Atçeken'in (8) kardeşlerin olduğunu fark etti.

Uzun uğraşlar sonucu ekiplerce bulundukları yerden 67 saat sonra kurtarılan Atçeken kardeşler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Enkazda, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması sürüyor.

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