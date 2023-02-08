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Adıyaman'da enkaz altında kalan kişi 60 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi, 60 saat sonra çıkartıldı.

Sefa Tetik   | 08.02.2023
Adıyaman'da enkaz altında kalan kişi 60 saat sonra kurtarıldı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıyor.

Cizre Belediyesi İtfaiye ekipleriyle Besni ilçesinde taramalarını gerçekleştiren itfaiye erleri, enkazdan ses geldiğini tespit etti.

İtfaiye erleri, yaptıkları çalışmada, Yaşar Aydın isimli kişiyi 60 saat sonra yıkıntıların altından çıkarmayı başardı.

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