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İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki Kardelen Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1.500 gönüllüyü taşıyan YHT'ler Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan Konya’ya hareket ediyor. Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti.
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Adıyaman'da enkaz altında kalan genç kız 60 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan genç kız, 60 saat sonra çıkarıldı, genç kızın "Beni bırakmayın" çağrısına kurtarma ekipleri "Seni burada bırakmayacağız" diye yanıtladı.

Cuma Sarı   | 08.02.2023
Adıyaman'da enkaz altında kalan genç kız 60 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentte, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, Turgut Reis Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, 24 yaşında Fatma isimli genç kızın yerini tespit etti.

Evin tavanıyla koltuk arasına sıkışan ​​​​​​​genç kıza ulaşan ekipler, önce genç kızı sakinleştirdi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekibe genç kızın "Beni bırakmayın" demesi üzerine, genç kızı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan gönüllüler ekibinde yer alan Nuri Ertek, "Seni bırakmayacağız, geleceğiz" karşılığını verdi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası genç kız bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın enkazdan kurtarılma anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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