Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve kızı 79 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan anne ve kızı 79 saat sonra kurtarıldı.
Adıyaman
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Erzincan'dan Adıyaman'a gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 19 kişilik arama kurtarma timi, Ali Taşı Mahallesi'ndeki Akan Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.
Ekipler, 4 katlı binanın enkazından Fatma Özbek ile kızı Pınar Güçlüoğlu'nu 79 saat sonra sağ kurtardı.
Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.