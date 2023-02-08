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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk 65 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif Ada, 65 saat sonra çıkarıldı.

Cuma Sarı   | 08.02.2023
Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk 65 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Siratut Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, 7 yaşındaki Elif Ada'yı enkaz altından 65 saat sonra kurtardı.

Elif Ada, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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