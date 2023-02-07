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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
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Adıyaman'da anne ve kızı depremden yaklaşık 34 saat sonra enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da bir binanın enkazından anne ile kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra kurtarıldı.

Kemal Ceylan, Mustafa Çavuş   | 07.02.2023
Adıyaman'da anne ve kızı depremden yaklaşık 34 saat sonra enkaz altından kurtarıldı Fotoğraf: Kemal Ceylan - AA

Adıyaman

Adıyaman Valiliği arkasında bulunan 5 katlı Kanarya Apartmanı, depremde şiddetli sarsıntıyla yıkıldı. Vatandaşlar, enkazı kontrol ettiklerinde anne Nergis (53) ve kızı Meryem Gümüş'ün (17) yaşadığını fark etti.

Enkazda mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra AFAD, UMKE, jandarma özel harekat ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ile kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada aynı binanın enkazında 6 aylık bir bebeğin cansız bedenine de ulaşıldı.


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