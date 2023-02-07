Dolar
18.83
Euro
20.19
Altın
1,867.75
ETH/USDT
1,634.10
BTC/USDT
22,884.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir genç kız sağ çıkarıldı
logo
Gündem

Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 3 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi, Diyarbakır'da ise 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Müslüm Etgü, Bestami Bodruk   | 07.02.2023
Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 3 kişi kurtarıldı

Gaziantep

Atatürk Bulvarı'nda 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 20 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve isminin Filiz Coşar olduğu öğrenilen kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 20 saat sonra biri kadın 2 kişi kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor
Şanlıurfa'da bazı kamu personeline 11 Şubat'a kadar deprem izni
Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 3 kişi kurtarıldı
Spor federasyonları depremzedeler için battaniye ve bağış desteğinde bulundu

Benzer haberler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor

Şanlıurfa'da bazı kamu personeline 11 Şubat'a kadar deprem izni

Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 3 kişi kurtarıldı

Gazze'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler için gıyabi cenaze namazı

Gazze'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler için gıyabi cenaze namazı
Kastamonu'dan deprem bölgesine 46'sı komando olmak üzere 353 kişi görevlendirildi

Kastamonu'dan deprem bölgesine 46'sı komando olmak üzere 353 kişi görevlendirildi
Filistin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek

Filistin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet