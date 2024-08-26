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Adil Öksüz'ün darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan 3 şüpheli tutuklandı

Ümit Türk  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Adil Öksüz'ün darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul

FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan C.Y'nin aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

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